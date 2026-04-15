タレントの滝沢カレン（33）が15日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）で、芸能界で尊敬する先輩の存在を明かした。アシスタントのお笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上から「尊敬する先輩はいますか？」と聞かれ、「いっぱいいるなあ…黒柳徹子さんは尊敬している女性の1人でもあり」と女優・黒柳徹子の名前を挙げる。「黒柳さんは存在が尊敬してるんですけど。子供