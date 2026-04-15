◇プロ野球セ・リーグ 中日-広島(15日、バンテリンドーム)中日は7回に打線がつながり、板山祐太郎選手と阿部寿樹選手のタイムリーで2点を返しました。打線は相手先発・栗林良吏投手に苦戦。6回までわずか2安打に抑え込まれます。それでも0-3とビハインドの7回、先頭の代打・大島洋平選手が四球で出塁すると、高橋周平選手がファースト強襲のヒットを放ち、無死1、2塁のチャンスを作ります。そして1死となり、板山選手がライト前ヒ