犬をペットホテルに長期間預けるリスク 心身ともにストレスがかかる 慣れ親しんだ自宅以外の場所で過ごすというのは、たとえそれが家族と一緒の楽しい旅先であったとしても、多かれ少なかれストレスがかかるものです。 まして飼い主さんと離れてひとりでのお泊まりとなると、不安や緊張からくるストレスは計り知れません。そしてお泊まり期間が長くなればなるほど、ストレスは増していきます。 ストレスが与える影