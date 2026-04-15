【酒と泪と男とカルチャー】この世には実にたくさんの本で溢れています。小説やエッセイ、実用書、ビジネス書などなどジャンルや内容を挙げていくとキリがないほどです。デジタル社会と言われて久しいですが、それでもなぜ文字情報だけの本にこんなにも夢中になるのでしょうか？ それはやはり我々の想像力や思考力を掻き立てたり、それにより感情・心を揺さぶられたりするからだと思います。お酒は本性や感情を表に出す働きもしま