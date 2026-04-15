犬が飼い主を『出待ちする』理由５選 犬が飼い主を出待ちする光景は、犬を飼っているご家庭で珍しくありません。なぜ犬たちは飼い主を出待ちしたがるのでしょうか。その心理や理由を解説します。 1.1秒でも早く再会したいから 犬たちは、少しでも早く飼い主の姿を見たいという心理が働いていることが多くあります。トイレやお風呂に行った飼い主を待っている間、「飼い主さん、まだかな？」と常に思っていることでしょ