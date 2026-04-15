オルタナティブポップユニット iVyが、3rdシングル『ふたごのライカ / セプタム』を4月22日にリリースする。 （関連：S.A.R.のユニークさを物語ったLIQUIDROOMワンマンスロウなグルーヴのみでフロアを踊らせるライブの興奮） 本作は、宅録からスタジオレコーディングへと制作環境を広げたiVyの新たなフェーズを示す両A面シングル。fukiとpupuが遊ぶように音を重ねていく従来のDIY的な感触を