みらい長崎ココウォークの2階にオープンした『COSTGO』。 アメリカ発の量販店「コストコ」の商品を購入できる、セレクトショップです。 定番のパンやお菓子。大容量の日用品など、約2000品目を取り揃えています。 コストコで買い物をするためには、通常は会員登録が必要ですが、『COSTGO』では “登録なし” で、誰でも買い物が楽しめます。 ※詳しくは動画をご覧ください