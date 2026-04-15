俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは4月14日、自身のInstagramを更新。お酒を飲む姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】本田望結の酔った顔「美人に拍車がかかってる」本田さんは「ﾖｯﾃﾅｲ」とつづり、1枚の写真と1本の動画を投稿。動画を見ると、お酒を飲んでいることが分かります。うっすらとほおが赤らみ、目も少しすわっているようです。プライベート感のある貴重な姿ではないでしょうか。ファンからは「う