◇パ・リーグ西武―オリックス（2026年4月15日京セラドーム）西武の高橋光成投手（29）が15日のオリックス戦（京セラドーム）に先発登板。7回8安打3失点で降板した。初回に1死から連打からを浴び1死一、三塁のピンチ。オリックス4番のシーモアを一ゴロ併殺打の間に1点を失った。しかし2〜4回は抜群の制球で内野ゴロの山を築き、9者連続凡退に打ち取った。5回には2死一塁から、来田の打球に右翼手のカナリオがダイビン