「赤城雷神杯・Ｇ１」（１５日、桐生）渡辺浩司（４２）＝福岡・９３期・Ａ１＝が４日目６Ｒで１着。４カドからまくり差し、予選突破の一番乗りを決めた。レース後は「足はバランスが取れていて、悪いところがない。体感を含めてです。中堅上位はありますね」と仕上がりに納得の表情。「優出のチャンスは十分にある足だと思います。桐生の水面自体も、悪いイメージはないです」と笑顔でベスト６入りを見据えていた。