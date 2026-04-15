ロックバンドGEZANのフロントマン、マヒトゥ・ザ・ピーポーが15日、Xを更新。ミュージシャンが政治的な発言、具体的には高市早苗首相（65）に関してSNS等を含め、賛否の意見を発信することについて、同業者から「そんな暇あったら練習あるのみ」と指摘され「戦争がはじまっても同じことを言いますか？」と反論した。この日、ギタリスト布袋寅泰（64）がXで、高市首相に関する投稿を後に削除した件について経緯を説明し、謝罪してい