この記事の画像を見る人気恋愛リアリティ番組参加者の「その後」を追う本連載。今回は、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』シーズン2に参加し、見事クイーンに選ばれた永尾まりやさんにインタビュー。番組放送終了後には、同番組でキングとなったたいじゅさんと真剣交際をしていることを明かし話題にもなった永尾さん。AKB48出身の元アイドルが恋愛リアリティ番組に出演しようと考えた理由や、番組出演後の心境について伺