『絶望ライン工独身獄中記』を読む知らん人と知らん人の不倫騒動でネットはもちきり。どちらも顔も名前も知らないが大そう有名な芸能人であるらしい。でも知らない。私はまったくテレビをつけない人類である。一応アンテナ線は繋がってはいるが、うちの東芝レグザはゲームを起動するためだけに存在している。それ以外は金曜ロードショーで紅の豚を上映する時と、選挙速報と、正月の駅伝くらいしか観ないのだから仕方がない。部屋