巨人―阪神戦（１５日＝甲子園）が降雨により中止。この日先発登板する予定だった巨人の田中将大投手（３７）は、スライド登板で１６日の同戦に先発する運びとなった。田中将はここまで２試合に登板し、１勝０敗、防御率１・４２をマーク。好調ぶりを見せつけている。昨季は阪神に対して敵地甲子園で４勝８敗に終わった巨人。強打者揃いの猛虎打線を抑えるためには、右腕の安定感のある投球が、勝利を引き寄せる大きなカギと