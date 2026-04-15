ボートレース津の「ヴィーナスシリーズ第２戦ＢＯＡＴＢｏｙカップ」が１５日、開幕した。松田真実（２４＝愛知）は６Ｒ、４コースから４着。だが「エンジンは、しっかりしている。回った後もいいし、伸びそうなのでペラを合わせることだけ」と前節のＧＩダイヤモンドカップ?の７２号機に手応えを感じ取る。師匠の大須賀友からは、開催が始まる前に必ず?お告げ?という名の課題点改善のＬＩＮＥが届く。「師匠は言いたいこと