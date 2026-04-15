◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１５日・バンテリンドーム）中日が７回に２点を返した。６回まで散発２安打と拙攻が続いた。だが、０―３の７回。先頭の代打・大島が四球を選ぶと、高橋周の一塁への内野安打で一、二塁とチャンス拡大。石伊は空振り三振に倒れたが、今季２度目のスタメンとなった板山の右前適時打で１点を返した。なおも一、二塁で、代打・阿部が中堅手の頭上を越える二塁打でつなぎ、１点差に迫った。ここ