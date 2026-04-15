◆第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３（４月１５日、大井競馬場・ダート１２００メートル、良）雨が降る大井の白砂にスピード自慢の１４頭（ＪＲＡ５、南関東９頭＝マックスは競走除外）が集結。戸崎圭太騎手が騎乗した２番人気のドラゴンウェルズ（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父フロステッド）が最内枠から先行して押し切り、３連勝で重賞初勝利を決めた。初めての地方の砂、ナイターを克服してつかんだタイトル。戸崎騎手は２