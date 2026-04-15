◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１５日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムの万波中正外野手（２５）が５―８の５回１死、八木からリーグ単独トップとなる６号ソロを放った。カウント２―２から外角１４９キロの直球を右翼へ運んだ。「試合が落ち着く前の早いタイミングで反撃できたのでよかったかなと思います」。雨が降る中、打球速度１６６キロ、飛距離１１０メートルの一撃となった。３回には奈良間が２号２ランを放っており万波