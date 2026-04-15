巨人は１５日、甲子園での阪神戦が雨天中止になり、室内練習場で練習を行った。阿部慎之助監督は、現在２０打席ノーヒットの浦田俊輔内野手に身ぶり手ぶり助言。自らトスを上げてツイスト打法を伝授し、打撃投手を務めて熱投。バットを持って左打席に入り、ファウル打ちを実演して実践させた。さらに素振りをチェックし耳をすませて「ブン」と音がなる場所を確認。さまざまなアプローチでアドバイスを送った。「なんか、も