女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の高城れにが１５日までにＳＮＳを更新。昨年、別れた愛猫について胸の内を記した。自身のインスタグラムに「Ｚ君（ぜっとくん）が天国に行ってから１年が経ったね。」と書き出すと、「あの時の悲しみは時間がいくら経ったってあの時のままで癒えることなんてないしお願いだからもう一度だけ会いたいって、抱きしめたいなって毎日思ってる。一瞬でもいいからもう一度だけってこ