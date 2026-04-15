◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・大関友久投手が、６回２／３を２失点で降板した。大関は、３月３１日の今季初登板（楽天モバイル）で６回１失点と好投し、白星を挙げた相手と今季２度目の対戦となった。この日は初回２死から辰己に四球を与えると、次打者の黒川に右中間へ適時二塁打を打たれて失点。先制こそ許したものの２、４回はテンポ良く３者凡退に抑えた。打線は４回