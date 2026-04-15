将棋の福間香奈女流王位＝清麗、女王、女流王座、倉敷藤花＝に大島綾華女流二段が挑む第３７期女流王位戦五番勝負第１局が１５日、兵庫・姫路市の旅館「里湯ひととき夢乃井」で指され、福間が１５８手で先勝。今年に入ってからタイトル戦番勝負５局目での初白星となり、棋戦８連覇と通算１２期目の戴冠へ向け、幸先良くスタートを切った。振り駒の結果、大島の先手で開始した。戦型は角交換型振り飛車。福間は２筋でダイレクト