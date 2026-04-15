１４日、第６回中国消費品博のメイン会場、海南国際コンベンション・エキシビションセンターに設置されたＡＩをテーマにしたエリアの一角。（海口＝新華社記者／辛悦衛）【新華社海口4月15日】中国海南省で13日に開幕した第6回中国国際消費品博覧会は、人工知能（AI）を活用した消費財が注目を集めている。会場では、スマートインタラクションやウエアラブル機器、スマートヘルスケアなど、多岐にわたる分野の最新テクノロジーを