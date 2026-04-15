高校生と地元企業の社員が共に学ぶことで社会での生き方や職業観を養う授業が、高岡市の高校で始まりました。高岡向陵高校では、教育支援やキャリア教育を実践する団体が仲立ちして、就職希望の高校生が地元の企業で働く若手社員と共に、仕事について学んだり自分のキャリアについて考えたりする1年間のカリキュラムを始めました。１回目のきょうは、3つの企業の社員と2年生の生徒24人が、9つのチームに分かれ、マシュマロと