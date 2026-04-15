きのう、気象庁と国土交通省は、新たな防災気象情報の運用を来月29日から開始すると発表しました。これまでもエブリイでは、この新しい防災気象情報をお伝えしてきましたが、あらためて、どう変わるんでしょうか？これまでの注意報や警報は、災害ごとに名前や基準が異なり「危険度が分かりにくい」という課題がありました。そこで新しい情報では、・河川の氾濫 ・大雨・土砂災害・高潮この4つについて、危険度を5段階のレ