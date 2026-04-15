中東情勢の影響は、おもちゃ業界についても「避けられない」見通しです。立体的なオリジナルシールを作ることができる「シールメーカー」など、およそ2000点の新作のおもちゃが並ぶ展示会が開催されました。主催者によると、おもちゃの多くにプラスチックが使われており、今後、中東情勢の悪化による原油価格高騰の影響は「避けられない」としています。また、「今すぐ値上げをしなくてはいけないという状況にはない」とした上で、