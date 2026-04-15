AKB48でグループ総監督を務める倉野尾成美(25)が15日、自身のXを更新。最愛の祖父が死去したことを明かした。倉野尾は「以前より闘病していた祖父が2日前に天国へ旅立ちました」と明かし、「小さい頃からたくさん面倒を見てくれて思い出も本当にたくさんあります。中でも一番の思い出はチーム8の最終オーディション会場に車で送ってくれたことです」と祖父との思い出を明かした。「あの時、祖父が送ってくれたからこそ、今こ