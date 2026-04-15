中国共産党の習近平総書記（左）と歓迎式典に臨むベトナム最高指導者のトー・ラム共産党書記長＝15日、北京の人民大会堂（新華社＝共同）【北京共同】中国共産党の習近平総書記（国家主席）は15日、北京でベトナム最高指導者のトー・ラム共産党書記長（国家主席）と会談し、包括的戦略協力を深化させることで一致した。習氏はトランプ米政権を念頭に「双方は一国主義と保護主義に反対すべきだ」と訴えた。中国外務省が発表した。