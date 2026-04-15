演歌歌手の新浜レオン（29）が15日、ラゾーナ川崎で1st EP「New Biginnig」発売記念イベントを行った。同作収録「LOVEしない？」の作詞作曲を手がけ、ミュージックビデオでも共演する、こっちのけんと（29）がスペシャルゲストで登場した。2人は24年、NHK「紅白歌合戦」の出場から親交を深めた。こっちのけんとは「依頼される前からレオンに曲を書くとしたらというイメージはうっすらあった」という。実際に依頼を受け「レオンが