京都・南丹市で遺体で発見された安達結希さん（11）の自宅に15日朝、捜査員が入り家宅捜索を行っている。また、警察は複数の親族から任意で事情を聞いている。いったい誰が何のために安達さんの遺体を遺棄したのか。犯罪心理の専門家がその犯行について分析する。自宅を家宅捜索複数の親族から事情聞く捜査員を乗せた車両が向かったのは、京都・南丹市の山林で遺体となって見つかった安達結希さん（11）の自宅。15日午前7時過ぎ