元日向坂46の佐々木美玲（26）が15日、都内で超特急の森次政裕（27）とダブル主演するMBSドラマ特区「あの夜、社長の子供を授かりました」（16日スタート、木曜深夜0時59分、テレビ神奈川では同午後11時30分）の第1話先行上映会＆トークイベントに登壇した。人気コミックの実写ドラマ化で、妊娠から始まるラブストーリー。佐々木はファッション流通サイトの営業で働く花井栞里を、森次がその社長に就任する瀬古貴人を演じる。佐々