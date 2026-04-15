子どもと出かける約束をしていても、翌日になるとその予定がずれてしまうこともあるでしょう。緊急事態ならわかりますが、子どもの都合になると親も対応が難しい場合も。そうするとすれ違いのようなことが起きてしまうようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『中学生の娘が楽しみにしていた商品が店舗に届くというので、取りに行く予定だった。朝ご飯を食べたら行こうねと前の日から約束。しかし