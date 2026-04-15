春の交通安全運動の最終日。 通学路で子どもたちが交通事故に巻き込まれることを防ごうと、警察による全国一斉の街頭指導が行われました。 4月から始まった自転車の交通反則通告制度、通称「青切符」についても注意を呼びかけました。 （警察官） 「倒れるときに頭を守る大事なヘルメットとなりますから、かぶってください。安全運転でお願いします」 交通安全を呼び掛ける街頭指導は、全国で一斉に行われま