長崎と韓国の釜山を結ぶ定期航空路線。 平均搭乗率も好調でしたが、機材繰りなどの理由で今月26日から運休することが分かりました。 運休するのは、韓国の格安航空会社「エアプサン」が運航する “長崎と釜山を結ぶ” 定期航空路線です。 今年1月に就航。 長崎空港と韓国南部・釜山市の金海国際空港の間を「週3往復」運航してきました。 3月からは、需要の高まりを受け「平均搭乗率は 約9割」に増便されてい