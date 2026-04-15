キャスコから、ウイルソンの最新グローバルモデル『STAFF MODEL XB IRONS』が発表された。飛ばすための構造と、狙い通りのショットを可能にする研ぎ澄まされたフォルムを融合させた中空アイアンで、発売日は5月15日を予定している。【画像】意外にコンパクト!? 『XB』の7番を構えた顔つき今回特筆すべきは、シミュレーション技術によって最適化されたフェース構造だ。極限まで拡大されたスイートスポットにより、フェース全体で安