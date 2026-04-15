◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ-日本ハム(15日、ZOZOマリンスタジアム)日本ハムの万波中正選手が今季6号目のホームランを放ち、ホームラン数でパ・リーグ単独トップに立ちました。日本ハムは3点を追う5回、1アウトランナーなしの場面で万波中正選手がホームランを放ち、1点を返しました。これで今季6号目となるホームランを放った万波選手。この時点で5号で並んでいた清宮幸太郎選手とソフトバンク・近藤健介選手を抜きパ・リーグの