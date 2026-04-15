俳優の菅井友香（30）、中村ゆりか（29）、太田勇監督が15日、都内でおこなわれた映画『チェイサーゲームW水魚の交わり』（5月15日公開）の完成披露イベントに登壇した。【写真】清楚でかわいい！白衣装で登場した中村ゆりか2024年1月に第1弾、同年9月に第2弾が放送されたドラマ『チェイサーゲームW』の映画版となる。冒頭のあいさつで太田監督は「もともとは深夜2時35分にテレビ東京で放送されていた深夜ドラマだった。それ