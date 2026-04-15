俳優・岡田将生が１５日、都内で、ＴＢＳ系主演ドラマ「田鎖ブラザーズ」（１７日スタート。金曜、後１０・００）の放送直前イベントを染谷将太、中条あやみらと行った。時効が成立してしまった両親殺害事件の犯人を自ら追うため警察官となった兄弟を描くオリジナルサスペンス。２０年来の仲である岡田と染谷が兄弟役を務める。イベント前には第２話までの試写が行われ、岡田は「１、２話で染谷くんと兄弟感をものすごく出せ