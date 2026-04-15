◇セ・リーグ中日ー広島（2026年4月15日バンテリンD）中日の根尾昂投手（25）が7回に3番手で登板。1回を無失点に抑えて役目を果たした。この回先頭の佐々木に中前ヒットを打たれ、バントで送られて2死二塁のピンチを背負ったが、ここで1番・大盛をピッチャーゴロに抑えてしのいだ。チームが下位に低迷する中で、プロ入り5年目の根尾は8日のDeNA戦で待望のプロ初勝利を挙げるなど好調。ここまで5試合（5回1/3）に登板し