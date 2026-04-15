実業家としても活躍するタレント福岡みなみ（30）がこのほど日刊スポーツの取材に応じ、今後の活動への抱負などを語った。ライブ配信などで稼いだ収益をもとに、自身の美容や整形に総額1億円以上を費やしたことなどでも注目を集め、1月には自身のライバー事務所「like me」の運営会社「Spica」の株式を、デジタルマーケティングなどを行う株式会社AViCが取得し、子会社化することも発表。芸能活動にも力を入れていくといい「見かけ