戸田恵梨香が細木数子さんの半生を演じるＮｅｔｆｌｉｘ「地獄に堕ちるわよ」（４月２７日配信開始）のイベントが１４日に東京都内で行われた。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で浅井長政を演じている中島歩が、１８４ｃｍの長身にオール黒コーデ、短髪の前髪をあげた色気ある姿で登場。物語で恋仲を演じる戸田に「本当に好きになっちゃうんですよ。魅力的すぎちゃって」と言われ、低い声で「ありがとうございます」と返して喜