ももいろクローバーZの配信番組「ももクロChan〜Momoiro Clover Z Channel〜」の公式Xが15日更新され、今月24日の配信をもって終了することが発表された。以下発表全文。【全文】「ももクロChan」視聴者の皆様テレ朝動画logirlで配信しております「ももクロChan」は、4月24日（金）の配をもって終了することとなりました。2010年の番組開始から16年間、視聴者の皆様、ゲストの皆様に支えて頂いたこと、大変感謝しております