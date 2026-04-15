ボートレース福岡のＧＩ「福岡チャンピオンカップ開設７３周年記念競走」は１５日、準優勝戦が行われた。山田祐也（３６＝徳島）は１０Ｒでインから逃げて、優出一番乗りを決めた。「自分のレースができるターン回りが一番気に入っている。伸びも栗城君と遜色ないし、いい部類。優勝戦に入っても遜色ない足」と６８号機に納得だ。この優出で７月のびわこＳＧオーシャンカップ出場も無事故完走で当確に。「オーシャンカップ