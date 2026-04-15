「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏が１５日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。マーケティング視点からフィギュアスケートを語った。西村氏は先週末（４月１０〜１２日）、東京辰巳アイスアリーナで行われた「ＳＴＡＲＳＯＮＩＣＥＪＡＰＡＮＴＯＵＲ２０２６」を観覧。坂本花織、三浦璃来＆木原龍一、イリア・マリニンら豪華スケーターが