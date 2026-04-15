ボートレース福岡のＧ?「福岡チャンピオンカップ開設７３周年記念競走」は１５日、準優勝戦が行われた。仲谷颯仁（３１＝福岡）が地元の期待を背負い優勝戦に臨む。準優１１Ｒ、イン逃げで優出。総勢１２人が出場した福岡支部で唯一、勝ち上がった。「４日目からスリット近辺の足が良くなった。全体にバランス取れて上位のグループにいる。スタートの決めやすさもある」と仕上がりはいい。九州地区選２Ｖの実績があるが、