この春も、私たちの目を楽しませてくれたサクラ。しかし将来、お花見の風景が変わってしまうかもしれません。 地球温暖化の影響で、サクラが正常に咲かない「開花異常」が起きていることが県などの研究で明らかになりました。 鹿児島県や岡山理科大学などが発表した調査結果によりますと、近年、県内各地でソメイヨシノの開花が大幅に遅れたり、咲く前に花芽が落ちてしまったりする現象が確認されています。 おととしの春は