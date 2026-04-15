ざぼんラーメン 創業80年で感謝祭 今年創業80年を迎える鹿児島市のざぼんラーメン。きょう15日は感謝祭として、ラーメンが1杯600円で提供され、店は大にぎわいでした。 鹿児島市にできた大行列。次から次に車もやってくるこちらは…、与次郎1丁目に本店を置くざぼんラーメンです。 特別に600円（税込）で １時間以上待ちも あっさりした豚骨スープとチャーシューやキャベツなどた