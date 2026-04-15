ついに、鹿児島から国内トップリーグへ参戦です。 バレーボールの国内最高峰・SVリーグの来シーズンの参戦チームが発表され、フラーゴラッド鹿児島のSVリーグ参入が決まりました。現地から中継です。 日置市伊集院に来ています。つい先ほどまで、後ろの日置市中央公民館でチームによる会見が行われました。 15日午後5時すぎ、日置市を拠点に活動するフラーゴ