参入が決まったSVリーグはどのようなリーグなのか、まとめました。 SVリーグは、「世界最高峰のバレーボールリーグ」を目指すため、2024年秋から始まった国内トップリーグで、現在は男子10チーム、女子14チームが所属。SVリーグの”S”には、Strong（強く）、Spread（広く）、Society（社会）の3つの意味が込められています。 来シーズンからのリー