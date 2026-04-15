SVリーグの大河正明チェアマンに、フラーゴラッド鹿児島に期待することなどを聞きました。 SVリーグの代表大河正明チェアマンです。去年、フラーゴラッド鹿児島のホーム戦を現地で視察。どのような部分を評価したのでしょうか？ （大河正明 チェアマン） 「みんなが必死になってフラーゴラッド鹿児島を応援している姿に胸を打たれた。世界のトップを目指すSVリーグに挑戦する資格